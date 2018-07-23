Собака открыла багажный отсек самолета из Петербурга в Москву на высоте 4000 метров

Самолет рейса Петербург – Москва пришлось экстренно посадить из-за открывшегося багажного отсека. Инцидент произошел вечером 22 июля, сообщил «Интерфакс».

«Боинг-737» авиакомпании, чье имя не называется, подлетал к столице России в тот момент, когда на высоте 4 тыс. метров сработала сигнализация. Лайнер в скором времени пришлось посадить на землю.

Как оказалось, передняя створка багажного отсека открылась из-за небольшой собаки. Животное неправильно закрыли в клетке, поэтому оно смогло выбраться из нее и разодрать внутреннюю обшивку отсека.

Багажный отдел открылся лишь на несколько десятков сантиметров. Створку остановили автоматические системы самолета. Собака не пролезла в отверстие и осталась жива. В результате происшествия никто не пострадал.