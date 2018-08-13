Неизвестный выбросил на кладбище под Петербургом 17 щенков

Неизвестный мужчина ночью выбросил 17 щенков в районе Кузьмоловского кладбища. Сторож увидел брошенных малышей только утром. Сейчас местные жители пытаются пристроить животных в добрые руки. По их словам, щенки контактные и человеколюбивые.

Некоторых из них пришлось спасать от истощения и кормить говяжим фаршем. Сейчас все животные чувствуют себя хорошо, трое из них уже нашли свой новый дом.

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Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родились восемь совят. Все малыши уже окрепли и потихоньку начали менять «детский» пушок на первое «взрослое» оперение. Многие птицы уже готовы к самостоятельному потреблению пищи.

