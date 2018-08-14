Накормить обещаниями: Смольный построит станцию метро «Кудрово» к 2025 году

Станцию метро «Кудрово» построят в 2025 году. Соответствующее заявление прозвучало на заседании межведомственной рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

Согласно графику, до лета 2019 года должны быть завершены проектные разработки, в 2020 году должна появиться планировка объектов и документация по межеванию земель. На проектную документацию отведено время до января 2023 года.

В марте того же года начнется строительство станции. Оно должно завершиться до декабря 2025 года. В это же время планируется строительство электродепо «Правобережное».

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Ранее сообщалось, что Смольный выбрал новое место, на котором будет находиться станция метро «Шуваловский проспект». Изначально станцию «фиолетовой» ветки метро должны были построить на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов.

С учетом развития жилой застройки и транспортных нужд жителей Приморского района она появится на пересечении Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта.