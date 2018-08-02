Смольный изменил место будущей станции метро «Шуваловский проспект»

Власти Петербурга выбрали новое место, на котором будет находиться станция метро «Шуваловский проспект». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Изначально станцию «фиолетовой» ветки метро должны были построить на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов. С учетом развития жилой застройки и транспортных нужд жителей Приморского района она появится на пересечении Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта.

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В настоящее время Смольный ищет подрядчика, который скорректирует проектную документацию «Шуваловского проспекта». Работы обойдется бюджету города в 134,6 млн рублей.

В КРТИ добавили, что проект станции, которая откроется не ранее 2025 года, также будет изменен в связи новыми правилами использования эскалаторов и траволаторов.

В начале лета 2018 года Смольный изменил места, на которых построят станции «Туристская» и «Зоопарк». Первая появится севернее перекрестка Туристской улицы и Богатырского проспекта, в вторая – возле «Шуваловского проспекта», с которой будет иметь пересадку.