Очевидцы засняли двойной смерч в Финском заливе (ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели два смерча, образовавшихся в Финском заливе недалеко от поселка Лебяжье. Вихри сильного ветра образовали воронку и прошли вдоль берега.

Местных жителей стихия не испугала. Наоборот, жители Ленобласти восхитились зрелищем.

Смерч – довольно редкое природное явление в северных широтах. Он возникает, когда холодные потоки воздуха облаков сталкиваются с теплым воздухом над поверхностью воды.

Это далеко не первый случай, когда петербуржцы наслаждаются видом опасной стихии. Неделей ранее смерч прошел у берегов Ладожского озера.

Ранее петербуржцы пожаловались на крупный град размером с ноготь, который выпал в Курортном районе 12 августа. Некоторые жители назвали его первым снегом.

Видео: vk.com/fobosplanet