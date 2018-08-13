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Размером с ноготь: в Курортном районе выпал крупный град

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© Фото: Алексей Петров / страница «ВКонтакте»
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    Некоторые петербуржцы приняли его за первый снег.

    Жители Курортного района пожаловались на крупный град, выпавший накануне, 12 августа. Некоторые петербуржцы успели назвать осадки «первым снегом».

    О непогоде в Северной столице синоптики предупреждали заранее. Они обещали, что на город обрушится гроза и сильный ветер с порывами до 17 м/с. В связи с этим в городе на Неве и Ленобласти был объявлен повышенный уровень погодной опасности.

    Сегодня, 13 августа, в Петербурге стоит относительно теплая погода. Воздух прогрелся до +21 градуса. Утром прошли дожди, днем и вечером осадков не ожидается.

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