  • 2 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 62.3490  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.1182  
Нефть($) 01.08.2018 72.46 2.12
Нефть(p) 01.08.2018 4517.38 +109.31

Смольный: Стоимость проезда в городском транспорте не увеличится в 2019 году

Автор:


© Фото: Instagram / @irinachobotova

Темы дня

Для компенсации расходов перевозчиков городское правительство дополнительно заготовило 16 млрд рублей.

Глава комитета по транспорту Александр Головин заявил, что стоимость проезда в петербургском транспорте не изменится в 2019 году, сообщает «Фонтанка». По его словам, городское правительство дополнительно заготовило 16 млрд рублей для компенсации расходов перевозчиков.

«Мнение нашего губернатора заключается в том, что цены на проезд повышать не надо. Сейчас сложная социально-экономическая обстановка, повышение НДС, пенсионная реформа… Окончательно все решится осенью», – сказал Головин.

Читайте также:

Станцию метро «Академическая» закрыли на ремонт до лета 2019 года

Сейчас Смольный выделает 30 млрд рублей субсидий для поддержания уровня тарифов на проезд.

Ранее сообщалось, что петербургские перевозчики попросили увеличить стоимость проезда на два рубля. По их мнению, сейчас себестоимость поездки выше установленной цены на билет. В частности, проезд одного пассажира в метро обходится подземке в 51,11 рубля.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Концерты Роджера Уотерса и Антохи МС, фестиваль света, кинопоказы и праздник мыльных пузырей – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе на Неве в последний месяц лета.

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram