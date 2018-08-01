Смольный: Стоимость проезда в городском транспорте не увеличится в 2019 году

Глава комитета по транспорту Александр Головин заявил, что стоимость проезда в петербургском транспорте не изменится в 2019 году, сообщает «Фонтанка». По его словам, городское правительство дополнительно заготовило 16 млрд рублей для компенсации расходов перевозчиков.

«Мнение нашего губернатора заключается в том, что цены на проезд повышать не надо. Сейчас сложная социально-экономическая обстановка, повышение НДС, пенсионная реформа… Окончательно все решится осенью», – сказал Головин.

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Сейчас Смольный выделает 30 млрд рублей субсидий для поддержания уровня тарифов на проезд.

Ранее сообщалось, что петербургские перевозчики попросили увеличить стоимость проезда на два рубля. По их мнению, сейчас себестоимость поездки выше установленной цены на билет. В частности, проезд одного пассажира в метро обходится подземке в 51,11 рубля.