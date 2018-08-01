Петербургский метрополитен предложил поднять стоимость жетона до 47 рублей

Петербургские перевозчики попросили Смольный увеличить стоимость проезда в общественном транспорте на два рубля. Об этом сообщил «Коммерсант».

Документы с соответствующим предложением властям направили ГУП «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс». Предприятия считают, что цену за использование подземки необходимо поднять до 47 рублей, а в троллейбусов, трамваев и автобусов – до 42 рублей. Проездные при этом должны подорожать на 4%.

Ранее власти Петербурга заявили, что рассматривают возможность не повышать тарифы. Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев считает, что это может быть связано с грядущими выборами – в 2019 году в Северной столице будут выбирать нового губернатора. Специалист добавил, что в 2020 году Смольному придется поднять тарифы на 20-25%, чтобы компенсировать отставание от роста затрат.

В последний раз стоимость проезда в метро повышалась в январе 2017 года – с 35 до 45 рублей. Также на 10 рублей повысился проезд в наземном транспорте.