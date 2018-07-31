Похолодание и дожди придут в Петербург 6 августа

Похолодание и дожди придут в Петербург на следующей неделе, 6 августа, сообщает Гидрометцентр. Уже в выходные столбик термометра будет показывать 25-26 градусов. К понедельнику синоптики обещают дождь и 22 градуса.

По данным портала Gismeteo, дожди с грозами обрушатся на Северную столицу уже в эту пятницу. Подобная погода продержится в городе на Неве до вторника, 7 августа.

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Ранее, благодаря аномально жаркому июля, на набережной реки Мойки разрослась дикая тыква. Пользователи интернета отметили, что это далеко не первый случай, когда в городе на Неве растет что-то необычное. Они подчеркнули, что на городских клумбах иногда можно встретить декоративную капусту.