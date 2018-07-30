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На набережной Мойки разрослась тыква (ФОТО)

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© Фото: vk.com/peterburg_krasiv
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    Необычное растение выросло из-за жары.

    В центре Петербурга из-за жары проросла тыква. Об этом сообщили в движении «Красивый Петербург».

    Тыквенную бахчу нашли на набережной реки Мойки. Горожане впервые увидели подобное в Северной столице.

    «Интересно, если такое жаркое лето в Петербурге продолжится, может, на газонах и более диковинные овощи-фрукты из косточек прорастут?» – пошутили активисты.

    Пользователи интернета отметили, что это далеко не первый случай, когда в городе на Неве растет что-то необычное. Они подчеркнули, что на городских клумбах иногда можно встретить декоративную капусту, а у одна жительница Северной столицы рассказала, что у нее пророс желтый диковинный арбуз.

    В Петербурге на протяжении долгого времени сохраняется жара. Температура воздуха в городе держится на отметке около +30 градусов.

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