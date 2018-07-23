Рекордная жара в Японии погубила больше 60 человек

В Японии из-за рекордной жары погибли не менее 65 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В понедельник, 23 июля, температура воздуха в Токио превысила отметку в 40 градусов. В соседней префектуре Саймата столбик термометра достиг 41,1 градуса, что стало рекордом за свою историю ведения статистики в Японии.

За минувшую неделю больше 20 тыс. человек доставили в больницы из-за жары. Большинство пострадавших – пожилые люди.

Подобная ситуация складывается в Японии не в первый раз. В прошлом году из-за высокой температуры скончались 44 человека. Больше всего смертей было в 2010 году, когда из-за жары погиб 61 человек.

В начале июля жители страны спасались от наводнений. Стихийное бедствие разрушило сотни тысяч домов и стало причиной смерти более 200 человек.