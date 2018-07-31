В Петербурге 27 июля будет ветрено и жарко

Во вторник, 31 июля, жара продолжит удерживать свои позиции в Северной столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Столбик термометра покажет до +28 градусов.

«Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 1-5 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 гр., днем +26...+28 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Давление – 769 мм. рт. ст., относительная влажность – 59%. Восход солнца был в 04:36, закат будет в 21:32.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что тепло в Северной столице продержится до конца июля. По его словам, жара держится в городе на Неве из-за отсуствия облачности.