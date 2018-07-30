Радость пешехода: второй этап ремонта Невского проспекта начнется 1 августа

Второй этап ремонта Невского проспекта стартует 1 августа, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Центральную магистраль города будут ремонтировать на участке от площади Восстания до площади Александра Невского.

С 23:00 1 августа до 05:00 6 августа дорожники выйдут на участок от площади Восстания до проспекта Бакунина. Затем с 00:00 9 августа до 05:00 13 августа будут работать на магистрали от проспекта Бакунина до Перекупного переулка. С 23:00 17 августа до 05:00 27 августа ремонт пройдет от Перекупного переулка до площади Александра Невского.

Читайте также:

Участок Парашютной улицы отремонтируют за 39 млн рублей



В период проведения работ, с 1 по 27 августа, для автомобилей по выходным (с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника) будут закрывать разные участки Невского проспекта. В остальные дни недели движение будет ограничено. В общей сложности на ремонт Невского проспекта потратят 216 млн рублей.

Ранее в Петербурге на ремонт до лета 2019 года закрыли станцию метро «Академическая». Почти год на станции «красной» ветки метро будут приводить в порядок эскалаторы, восстанавливать гидроизоляцию, заменять конструкции, которые отводят воду.