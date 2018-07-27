  • 27 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 14:20 62.9933  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 14:20 73.2466  
Нефть($) 27.07.2018 74.56 +0.12
Нефть(p) 27.07.2018 4648.30 -16.71

Ограничители высоты «моста глупости» сломались через два месяца

Автор:


© Фото: Twitter / @foolsbridge

Темы дня

Предложено установить ограничители другой конструкции, похожие на те, что ведут к комплексу «МЕГА Дыбенко».

Ограничители высоты «моста глупости» на Софийской улице пришли в негодность через два месяца после установки. Об этом сообщил депутат ЗакС Алексей Цивилев. Спустя месяц, в начале июля, были отломаны вертикальные части ограничителя на опоре со стороны высоты Ленсоветской дороги. Через полтора месяца, 16 июля, фура снесла опору со сторону улицы Труда.

Парламентарий предложил отказаться от поврежденных ограничителей и установить после поворота с Ленсоветовской дороги и со стороны улицы Труда ограничители высоты другой конструкции, похожий на те, что стоят в Кудрово по пути к комплексу «МЕГА Дыбенко».

Новая конструкция не позволит автомобилям набирать скорость и минимизировать риск сильных повреждений при столкновении.

Читайте также:

Петербургский ученый сделал картину из бактерий в честь 150-й машины, врезавшейся в «мост глупости»

После того, как в мае под мостом не смогла проехать 150-я «ГАЗель», власти Петербурга установили раму с цепями перед переправой. В «Дирекции по организации дорожного движения» рассказали, что конструкция звенит о кабину грузовиков, которые приближаются к мосту, тем самым предупреждая водителей.

Вместе с тем на путепроводе обновили вертикальную дорожную разметку, установили искусственную неровность и соответствующие дорожные знаки при подъезде к мосту со стороны Ленсоветовской дороги.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге

    Смотр кораблей и вертолетов, концерт на Дворцовой и множество других мероприятий, посвященных морякам, – в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram