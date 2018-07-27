Ограничители высоты «моста глупости» сломались через два месяца

Ограничители высоты «моста глупости» на Софийской улице пришли в негодность через два месяца после установки. Об этом сообщил депутат ЗакС Алексей Цивилев. Спустя месяц, в начале июля, были отломаны вертикальные части ограничителя на опоре со стороны высоты Ленсоветской дороги. Через полтора месяца, 16 июля, фура снесла опору со сторону улицы Труда.

Парламентарий предложил отказаться от поврежденных ограничителей и установить после поворота с Ленсоветовской дороги и со стороны улицы Труда ограничители высоты другой конструкции, похожий на те, что стоят в Кудрово по пути к комплексу «МЕГА Дыбенко».

Новая конструкция не позволит автомобилям набирать скорость и минимизировать риск сильных повреждений при столкновении.

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После того, как в мае под мостом не смогла проехать 150-я «ГАЗель», власти Петербурга установили раму с цепями перед переправой. В «Дирекции по организации дорожного движения» рассказали, что конструкция звенит о кабину грузовиков, которые приближаются к мосту, тем самым предупреждая водителей.

Вместе с тем на путепроводе обновили вертикальную дорожную разметку, установили искусственную неровность и соответствующие дорожные знаки при подъезде к мосту со стороны Ленсоветовской дороги.