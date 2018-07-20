В Ленинградском зоопарке родились восемь совят (ФОТО)

В Ленинградском зоопарке родились восемь совят. Пятеро вылупились у пары Фредди и Миры. Это совы ежегодно радуют сотрудников зоопарка пополнением. Еще у одной пары –Лики и Денни – появилась тройня. Это второе потомство возлюбленных.

«Все малыши уже окрепли и потихоньку начали менять "детский" пушок на первое "взрослое" оперение. Многие совята готовы к самостоятельному потреблению пищи, но, по привычке, требуют еду у родителей», – рассказали сотрудники зоопарка.

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Они добавили, что каждый птенец обладает не только уникальной мимикой, но и характером, который ярко проявляется в отношениях с остальными членами семьи. Посмотреть на новорожденных можно уже сейчас.

Ранее питомцев Ленинградского зоопарка перевели на легкую фруктовую диету из-за жары. Животным увеличили ежедневную норму потребления воды, периодически их балуют ледяными тортами – фруктами и овощами, замороженными в кастрюлях.