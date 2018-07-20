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Петербургскую школу дзюдо, где занимался Путин, отремонтируют за 2,4 млн рублей

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Подрядчик должен будет обновить стены и установить новый потолок с освещением.

Школу дзюдо имени Анатолия Рахлина на Кондратьевском проспекте отремонтируют за 2,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе Смольный будет принимать до 16 августа. Подрядчик до середины сентября этого года должен будет обновить стены и установить новый потолок со светильниками.

Анатолий Рахлин скончался в 2013 году в возрасте 75 лет. Более десяти лет он был тренером президента России Владимира Путина. В 1964 году будущий президент входил в юношескую группу, набранную Рахлиным. Под руководством наставника Путин стал чемпионом Ленинграда и мастером спорта по дзюдо.

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Ранее стало известно, что на ремонт фасада евангелическо-лютеранского храма апостола Петра на Невском проспекте потратят 107 млн рублей. До конца года специалисты должны отреставрировать различные элементы, цокольную часть, лепнину и штукатурную отделку фасадов. Предполагается, что ремонт завершится в конце 2018 года.

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