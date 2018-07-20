Петербургскую школу дзюдо, где занимался Путин, отремонтируют за 2,4 млн рублей

Школу дзюдо имени Анатолия Рахлина на Кондратьевском проспекте отремонтируют за 2,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе Смольный будет принимать до 16 августа. Подрядчик до середины сентября этого года должен будет обновить стены и установить новый потолок со светильниками.

Анатолий Рахлин скончался в 2013 году в возрасте 75 лет. Более десяти лет он был тренером президента России Владимира Путина. В 1964 году будущий президент входил в юношескую группу, набранную Рахлиным. Под руководством наставника Путин стал чемпионом Ленинграда и мастером спорта по дзюдо.

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Ранее стало известно, что на ремонт фасада евангелическо-лютеранского храма апостола Петра на Невском проспекте потратят 107 млн рублей. До конца года специалисты должны отреставрировать различные элементы, цокольную часть, лепнину и штукатурную отделку фасадов. Предполагается, что ремонт завершится в конце 2018 года.