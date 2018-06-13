Фасад храма апостола Павла на Невском отремонтируют до конца года за 107 млн рублей

На ремонт фасада евангелическо-лютеранского храма апостола Петра на Невском проспекте в 2018 году потратят 107 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию, и охране памятников истории и культуры.

Работы в историческом здании, появившемся в XIX веке, проводит ООО «СК «Аркада». До конца года специалисты должны отреставрировать различные элементы, цокольную часть, лепнину и штукатурную отделку фасадов. Предполагается, что ремонт завершится в 2018 году.

Два года назад в храме провели частичную реставрацию некоторых деталей, а также воссоздали крест. Работы за 9,5 млн рублей выполнило ООО «Реставрационная мастерская "Наследие"».

Храм апостола Петра существовал в своем историческом виде до закрытия в 1937 году. Позднее в здании размещался плавательный бассейн, который открыли в 1962 году. Храм вернули церкви только в 1994 году.

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