В Петербурге 20 июля будет жарко и немного дождливо

В пятницу, 20 июля, в Северной столице будет стоять теплая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем воздух прогреется до +27 градусов.

«Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 гр., днем +25..+27 градусов», – рассказали в ведомстве.

Читайте также:

Главный синоптик Петербурга: Лето 2018 года будет теплым и сухим

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться. Давление – 757 мм. рт. ст., относительная влажность – 73%. Восход солнца был в 04:12, закат будет в 21:57.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что тепло в Северной столице продержится до конца июля. По его словам, жара держится в городе на Неве из-за отсуствия облачности.