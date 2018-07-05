Воинственного нерпенка Вовчика научили ловить рыбу

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих рассказали о темпах реабилитации воинственного нерпенка Вовчика, которого нашли в начале июня на берегу Финского залива, сообщает пресс-служба петербургского «Водоканал Петербурга».

Сейчас животное учится ловить рыбу и постепенно приучается к холодной воде. Несмотря на успехи в обучении охоте, растет Вовчик медленно, так как попал в Центр очень маленьким. Ему предстоит еще два месяца лечения.

Малыша выбросило на пляж у Владимирской бухты 5 июня. По словам специалистов, он весил всего 4,5 кг и был сильно истощен. Воинственным его назвали потому, что он постоянно пытался покусать своих спасителей.

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Ранее, в апреле этого года, любимый петербуржцами нерпенок Крошик превратился в жгучего брюнета. Около месяца он почти ничего не ел и почти не плавал, меняя свою шоколадно-коричневую шерсть на новый угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец.

Нерпенка нашли, когда он был совсем маленьким. Его вес составлял всего 4 кг. В скором времени животное настолько привыкло к людям, что отказалось возвращаться в дикую природу. В итоге дружелюбного и человеколюбивого Крошика поселили в репинском Центре.