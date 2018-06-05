В Петербурге спасли воинственного нерпенка

На пляже недалеко от Владимирской бухты нашли очередного одинокого нерпенка, выброшенного на берег, сообщает пресс-служба петербургского «Водоканала».

Истощенного и ослабшего малыша, который весил всего 4,5 кг, немедленно доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, расположенный в Репино.

Животное имеет воинственный характер и постоянно пытается покусать своих спасителей. Возможно, боевитый характер нерпенка поможет ему быстрее выздороветь, однако пока специалисты дают очень осторожные прогнозы на этот счет.

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Ранее, в апреле этого года, любимый петербуржцами нерпенок Крошик превратился в жгучего брюнета. Около месяца он почти ничего не ел и почти не плавал, меняя свою шоколадно-коричневую шерсть на новый угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец.

Нерпенка нашли, когда он был совсем маленьким. Его вес составлял всего 4 кг. В скором времени животное настолько привыкло к людям, что отказалось возвращаться в дикую природу. В итоге дружелюбного и человеколюбивого Крошика поселили в репинском Центре.