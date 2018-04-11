Нерпенок Крошик превратился в жгучего брюнета

Нерпенок Крошик, спасенный зоологами с берега Ладожского озера, закончил весеннюю линьку и превратился в жгучего брюнета. В Центре реабилитации морских млекопитающих рассказли, что линька прошла благополучно, хоть и на месяц раньше срока.

«Около месяца Крошик почти ничего не ел, и почти не плавал, меняя свою шоколадно-коричневую шерсть на новый угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец. Но теперь все позади, и Крошик ожидает переезда в уличный бассейн», – отмечается в сообщении.

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Крошика нашли, когда он был совсем маленьким. Нерпенок весил всего 4 кг. В скором времени животное настолько привыкло к людям, что отказалось возвращаться в дикую природу. В итоге дружелюбного и человеколюбивого Крошика поселили в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.

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