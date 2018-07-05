Цоколь исторического здания на Васильевском перекрасили из синего в розовый

Сотрудники продуктового магазина «Семья», расположенного на первом этаже «Дома меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди», решили вернуть историческому зданию прежний облик, перкрасив цоколь из синего в розовый цвет.

По словам представитей «ТД «Интерторг» (владеет брендами «Семья», «Идея» и «Народная 7Я»), они не знают, кто придал цоколю синий окрас. Вернуть прежний цвет сотрудники фирмы смогли, изучив старые фотографии здания.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заявили, что, вне зависимости от цвета, самовольная перекраска исторического здания является нарушением, сейчас чиновники разбираются в сложившейся ситуации.

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О синем цоколе Дома мебелированных комнат Теодориди КГИОП рассказали активисты движения «Красивый Петербург», которые увидели разительный контраст между цоколем и цветом фасада Дома мебелированных комнат, расположенного на углу Малого проспекта Васильевского острова и 14-й линии.

Местные жители считают, что перекрашенные цоколи – далеко не главная проблема Васильевского острова. По их словам, нужно решить проблему «убитой» плитки, незаконной рыночной торговли и летних террас, которые мешают проходу.

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Фото: vk.com/peterburg_krasiv