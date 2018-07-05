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Цоколь исторического здания на Васильевском перекрасили из синего в розовый

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© Фото: Иван Бугрим / «Фонтанка.ру»

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В КГИОП заявили, что самовольная перекраска памятника является нарушением.

Сотрудники продуктового магазина «Семья», расположенного на первом этаже «Дома меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди», решили вернуть историческому зданию прежний облик, перкрасив цоколь из синего в розовый цвет.

По словам представитей «ТД «Интерторг» (владеет брендами «Семья», «Идея» и «Народная 7Я»), они не знают, кто придал цоколю синий окрас. Вернуть прежний цвет сотрудники фирмы смогли, изучив старые фотографии здания.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заявили, что, вне зависимости от цвета, самовольная перекраска исторического здания является нарушением, сейчас чиновники разбираются в сложившейся ситуации.

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О синем цоколе Дома мебелированных комнат Теодориди КГИОП рассказали активисты движения «Красивый Петербург», которые увидели разительный контраст между цоколем и цветом фасада Дома мебелированных комнат, расположенного на углу Малого проспекта Васильевского острова и 14-й линии.

Местные жители считают, что перекрашенные цоколи – далеко не главная проблема Васильевского острова. По их словам, нужно решить проблему «убитой» плитки, незаконной рыночной торговли и летних террас, которые мешают проходу.

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Фото: vk.com/peterburg_krasiv
 

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