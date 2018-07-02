Цвет настроения синий: продуктовый магазин «освежил» цвет дома на Васильевском острове

Сотрудники продуктового магазина, расположенного на первом этаже «Дома меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди», выкрасили цоколь объекта культурного наследия в яркий синий цвет.

Разительный контраст исторического здания, расположенного на углу Малого проспекта Васильевского острова и 14-й линии, привлек внимание активистов движения «Красивый Петербург», которые направлили соответствующее обращение в комитет по охране памятников.

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Местные жители считают, что существующий «колхоз» далеко не главная проблема Васильевского острова. По их словам, нужно решить проблему «убитой» плитки, незаконной рыночной торговли и летних террас, которые мешают проходу.

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