В Кронштадт зашли первые корабли-участники Дня ВМФ

Днем 5 июля первые пять участников Главного военно-морского парада прибыли в Кронштадт. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

По словам чиновника, в гавани ошвартовались малый ракетный корабль «Серпухов», тральщик «Александр Обухов» и три ракетных катера.

В День ВМФ петербуржцы и гости города увидят 18 новых кораблей и катеров, среди которых разведывательный корабль «Иван Хурс» и малый ракетный корабль типа «Каракурт».

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В смотре, который назначен на 29 июля, примут участие 41 боевой корабль, 38 вертолетов и самолетов. Парад пройдет на двух площадках: на Неве перед Сенатской площадью и в Кронштадте.

На прошлый День ВМФ на Дворцовой площади пришли 500 тыс. жителей и гостей Петербурга. В параде приняли участие 50 боевых кораблей и подлодок российских флотов и более 40 самолетов и вертолетов. На пяти экранах на Дворцовой велась онлайн-трансляция парада.

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