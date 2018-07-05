День независимости: музей авиации США шокировал соотечественников петербургскими Су-25

Музей авиации и космоса Сан-Диего поздравил соотечественников с Днем независимости, выложив в Facebook фотографию Су-25, оставляющих в небе след российского триколора во время парада в Петербурге.

«Поздравления с Днем независимости от нашей семьи в музее авиации и космоса Сан-Диего вашей... Приходите почтить величайших героев аэрокосмической отрасли», – говорится в сообщении.

Пользователи пошутили в комментариях, что подобная фотография свидетельствует о вмешательстве Москвы в дела США, а петербургский издательско-полиграфический комплекс «Гангут» пригласил всех в Северную столицу, чтобы понаблюдать воочию за самолетами в День ВМФ России.

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Подобные казусы происходят не только в США, но и России. Так в городе Курган вывесили плакаты ко Дню Победы с орфографическими ошибками. Авторы не удосужились проверить, как пишется Брестская крепость, Севастополь и даже слово «оборона».

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