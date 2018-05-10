В Кронштадте ко Дню ВМФ установят монумент «Триумф Российского флота»

На площади у Морского Никольского собора в Кронштадте в скором времени появится памятный знак «Триумф Российского флота». Вопрос обсудили на совещании, в котором участвовал вице-губернатор Игорь Албин и члены инициативной группы проекта, сообщили в пресс-службе чиновника.

Идея разметить знак принадлежит МОО «Женское православно-патриотическое общество». Проект поддержал народный художник РФ Василий Нестеренко.

Монумент должен появиться в Кронштадте ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в 2018 году 29 июля. Работы проведут за счет внебюджетных средств, подчеркнули в пресс-службе Албина. Благоустройством прилегающей ко знаку территории займется ГУП «Ленсвет».

«Памятный знак устанавливается в целях увековечивания памяти о первом морском параде Петра I, проходившем в Кронштадте в честь создания Российского флота. Уже в наши дни Кронштадт принимает Главный Военно-морской парад России, что имеет важное патриотическое значение для общества, для молодежи. Установка монумента с мозаичным воспроизведением картины «Триумф Российского флота» послужит укреплению морских традиций нашей страны и статуса Санкт-Петербурга как морской столицы», – сказал вице-губернатор.

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