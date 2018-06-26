СМИ: Кадыров попросил Путина пустить скоростные поезда до Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина включить Транскавказскую высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного в программу пространственного развития до 2025 года, сообщает «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ»,



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/26/06/2018/5b3195a39a79470c9dd8e77a

В письме глава Чечни указал, что РЖД планируют строительство ВСМ Центр – Юг, которая соединит Москву и Адлер. Кадыров предложил начать строительство с участка Ростов-на-Дону – Краснодар, после чего отдельно присоединить к нему новую транскавказскую ВСМ в сторону Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

Глава государства уже поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху проработать данный вопрос и доложить об этом. По подсчетам издания, стоимость ВСМ до Грозного может составить 1,2 трлн рублей без учета подвижного состава.

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