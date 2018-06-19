Расписание «Сапсанов» изменится в сентябре из-за ремонта путей

Расписание поездов «Сапсан», курсирующих между Петербургом и Москвой, частично изменится с 6 по 19 сентября из-за работ по модернизации путей на перегоне Большая Вишера – Гряды, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд № 771/757, следующий из Северной столицы в Нижний Новгород, в указанный период ходить не будет. Отменены «Сапсаны» №761 и 763 на 8, 9, 15 и 16 сентября, поезд № 760 в период с 6 по 19 сентября с направлением из города на Неве. Из Москвы не будут ходить поезда № 760 с 6 по 19 сентября и № 762 и 768 8, 9, 15 и 16 сентября.

Разница в отправлении и прибытии оставшихся «Сапсанов» составит от нескольких минут до пяти часов.

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