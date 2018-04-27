Поезд «Ласточка» между Петербургом и Псковом запустят в 2018 году

Скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать между Петербургом и Псковом. Его запустят в 2018 году, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

По словам чиновника, переговоры с РЖД находятся уже в завершающей стадии. Он отметил, что в Псковской области нет электрифицированных железных дорог, поэтому для запуска поезда пришлось разработать специальную схему.

«"Ласточка" будет двигаться от Санкт-Петербурга до Луги по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее есть специальный тепловоз, который на тепловозной тяге дотягивает до города Пскова, тоже самое в обратную сторону. Это будет не тот тепловоз, который мы привыкли видеть, это будет специальный вид тяги, который обеспечивает функционирование «Ласточки», обеспечивает ее энергетическое подключение», – рассказал вице-губернатор.

Новый поезд позволит добираться из одного города в другой почти в 1,5 раза быстрее. В настоящее время на это требуется 4 часа 18 минут.

Предполагается, что «Ласточка» будет курсировать ежедневно. Стоимость билетом будет сравнима с ценой поездки на междугороднем автобусе.

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