Рианна прилетела в Петербург на матч Аргентина - Нигерия

Знаменитая певица Рианна прилетела Петербург, чтобы посмотреть игру Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нигерией. Информацию о прибытии звезды шоу-бизнеса в Северную столицу разместили поклонники.

Они заметили, что Рианна выложила фотографию в Instagram, прикрепив к ней геометку города на Неве. Ранее исполнительница побывала в Ростове-на-Дону на игре Швейцария - Бразилия. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

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Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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