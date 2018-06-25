На стрелке Крестовского острова может появиться общественное пространство

На стрелке Крестовского острова у станции метро «Новокрестовская» может появиться общественное пространство. С соответствующим предложением к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко обратился один из лидеров партии «Яблоко» Михаил Амосов.

По словам депутата ЗакСа, нужно организовать открытый конкурс проектов благоустройства стрелки Крестовского острова. С открытием новой станции метро в городе на Неве возникло географическое и общественное пространство с уникальными видами на акваторию Финского залива и «Лахта-центр».

«Комплексное благоустройство (озеленение, устройство спортивных площадок, велодорожек, летних кафе, культурных и креативных пространств) раскроет потенциал этой уникальной территории, что со временем сделает стрелку Крестовского острова одним из любимых мест отдыха жителей и гостей нашего города», – сказал Амосов.

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Ранее активисты предложили концепцию воссоздания Мытного двора. Здесь планируют сделать рекреационную зону с велодорожкой, спортивными объектами, детскими площадками, ремесленным центром и выставочным пространством. Проект предполагает фонтан, сквер и подземный паркинг.

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