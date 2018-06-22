Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал (УНТ) на заседании в Луганске заочно приговорил президента страны Петра Порошенко и ряд украинских политиков к пожизненному заключению.
Главу государства, действующего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-главу кабмина Арсения Яценюка, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, спикера Рады Андрея Парубия, главу МВД Арсена Авакова, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и министра обороны Степана Полторака признали виновными в преступлениях против мирного населения Донбасса.
По словам судей, несмотря на то, что в украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала, все материалы дела будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора. Приговор отправят и в офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида.
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О создании народного трибунала по расследованию преступлений украинских властей против мирного населения стало известно 15 марта. УНТ действовал на основе украинского законодательства, в его работе участвовали народный защитник, народный обвинитель, 12 присяжных и судьи.
Ранее Порошенко ввел санкции в отношении семи политических партий России.В «черный список» попали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Аграрная партия России, «Родина», Демократическая партия России и «Патриоты России». Согласно документу, все активы партий на территории Украины будут заблокированы.
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