Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал (УНТ) на заседании в Луганске заочно приговорил президента страны Петра Порошенко и ряд украинских политиков к пожизненному заключению.

Главу государства, действующего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-главу кабмина Арсения Яценюка, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, спикера Рады Андрея Парубия, главу МВД Арсена Авакова, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и министра обороны Степана Полторака признали виновными в преступлениях против мирного населения Донбасса.

По словам судей, несмотря на то, что в украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала, все материалы дела будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора. Приговор отправят и в офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида.

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О создании народного трибунала по расследованию преступлений украинских властей против мирного населения стало известно 15 марта. УНТ действовал на основе украинского законодательства, в его работе участвовали народный защитник, народный обвинитель, 12 присяжных и судьи.

Ранее Порошенко ввел санкции в отношении семи политических партий России.В «черный список» попали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Аграрная партия России, «Родина», Демократическая партия России и «Патриоты России». Согласно документу, все активы партий на территории Украины будут заблокированы.

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Полный текст приговора, по ее словам, будет готов в течение пяти дней и затем будет направлен в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.



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http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5313982