Порошенко ввел санкции против семи политических партий России

Президент Украины Петр Порошенко внес в расширенный санкционный список семь политических партий России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт главы государства. В «черный список» попали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Аграрная партия России, «Родина», Демократическая партия России и «Патриоты России».

Согласно документу, все активы партий на территории Украины будут заблокированы. Киев запретит выводить капиталы за пределы страны, приостановит исполнение экономических и финансовых обязательств перед партиями, введет ограничения по выдаче наличных по банковским картам, прекратит выдачу разрешений, лицензий на ввоз или вывоз валютных ценностей.

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Помимо партий, санкции ввели в отношении бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева, секретаря ЦИК Майи Гришиной и членов Избиркома Крыма Вячеслава Фирсова и Вениамина Никифорова. Всего в обновленнном «черном списке» фигурируют 1759 физических и 786 юридических лиц.

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