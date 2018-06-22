Минобороны опубликовало рассекреченные документы Великой Отечественной войны

Министерство обороны в День памяти и скорби рассекретило документы начала Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщает пресс-служба ведомства.

«Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу ВОВ, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», – отмечают военные.

Сейчас на официальном сайте министерства можно найти первые директивы высшего военного командования СССР, приказы и документы по военным округам. Впервые представлена «трофейная карта начального этапа плана «Барбаросса», где обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны.

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День памяти и скорби ежегодно отмечают в России 22 июня. В этот день на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги, на кораблях ВМФ России Андреевские флаги, на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами.

Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи.

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