В Анапе откроют центр Минобороны по исследованию искусственного интеллекта

В первый день сентября в Анапе откроют Военный инновационный технополис (ВИТ) «Эра», сообщает «Русская планета» со ссылкой на Минобороны. Он будет специализироваться на исследовании возможностей технологий искусственного интеллекта.

«Технополис будет заниматься решением научно-технологических проблем поиска, создания, оценки и внедрения прорывных военных и двойных технологий. В том числе – с учетом разработок в области искусственного интеллекта, обеспечивающих реализацию военно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения», – отметили в военном ведомстве.

«Эра» раскинулась на территории в 17 га, которая примыкает к черноморскому побережью. Технополис – это многофункциональный центр, который станет научной, образовательной и экспериментальной организацией.

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Агрегирование позволит выполнять на одной площадке все этапы создания принципиально новых образцов вооружения в кратчайшие сроки – до трех лет. «Эра» будет оснащена 800 единицами уникального лабораторно-экспериментального и испытательного оборудования. На полную мощность технополис должен заработать в 2020 году.

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