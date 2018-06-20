Российские ученые разработали «пломбу» для легкого

Ученые из Курчатовского института разработали полимерный материал, который будут использовать как специальную пломбу при хирургическом лечении пациентов с туберкулезом. Об этом сообщила «Русская планета».

С просьбой создать материал к физикам обратились врачи Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Разработка должна помочь при тяжелых формах заболевания, при которых образуются полости – каверны. В них размножаются палочки Коха, мешающие лечить болезнь.

Материал изготовили из специального полимера. Ученые отметили, что он оказался пригодным для использования в качестве основы для выращивания живых клеток. Предполагается, что в будущем это позволит выращивать органы из собственных клеток человека.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.