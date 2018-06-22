В Петербурге 20 июня будет пасмурно, ветрено и дождливо

В пятницу, 21 июня, в Северной столице будет стоять непредсказуемая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Синоптики обещают грозу, сильный ветер и кратковременные дожди.

«Ночью дождь, местами небольшой, местами гроза, днем в отдельных районах местами кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 гр., днем +18...+20 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться . Восход солнца был в 03:35, закат будет в 22:25.

Читайте также:

Депутат ЗакСа Цивилев пожаловался Полтавченко на плохое оповещение о прошедшем урагане



Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.