В Петербурге введут новые правила организации публичных слушаний

С середины августа в городе на Неве начнут действовать новые правила организации публичных слушаний, сообщают активисты движения «Красивый Петербург». Накануне депутаты ЗакСа во втором чтении приняли поправки в закон «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в Петербурге».

В силу требований федерального законодательства обновления должны быть приняты до 1 июля. Теперь любой петербуржец сможет подписаться на рассылку о предстоящих слушаниях. Сами слушания будут проводить после рабочего дня и по выходным.

Ранее наиболее острые вопросы городские власти предпочитали обсуждать в то время, когда активная часть горожан была на работе.

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Активисты предприняли попытку изменить законодательство о публичных слушаниях еще в 2016 году. Они отправили в каждую районную администрацию просьбу информировать о предстоящих слушаниях. Однако выяснилось, что на личное уведомление о мероприятии могут рассчитывать только глава муниципалитета и местный депутат ЗакСа.

Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла единогласное решение передать в ЗакС ходатайство о проведении референдума в защиту парка Интернационалистов от застройки. Если парламент одобрит заявку, то инициативную группу зарегистрируют, после чего она сможет приступить к сбору подписей.

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