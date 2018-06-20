ЗакС отказался защищать бывшее Фарфоровское кладбище от застройки

Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались утверждать инициативу Бориса Вишневского, который требовал отменить строительство на территории снесенного кинотеатра «Спутник», располагавшегося у границ Фарфоровского кладбища.

Вишневский выступал против попыток ОАО «Ликострой» построить торгово-развлекательный центр на улице Бабушкина, 40А, возле станции метро «Ломоносовская». На участке располагалось кладбище, а в 1960-х годах там обустроили сквер.

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По мнению парламентария, на месте необходимо провести дополнительные обследования в поисках захоронений. Депутат Игорь Высоцкий заявил, что по итогам всех экспертиз было доказано, что на участке нет никаких останков.

Вишневского поддержали лишь 15 депутатов из необходимого минимума в 26 голосов. На своей странице в Facebook парламентарий написал, что собирается направить губернатору не депутатский запрос, а «обычное обращение».

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Против строительства выступают и петербургские активисты. Участники инициативной группы заявили, что в конце мая 2018 года рабочие вывезли с места бывшего кладбища грунт, который утромбовали в деревне Порошкино Ленинградской области под новую строительную площадку.

«Копатели торопились, работали даже ночами: жильцы ближайшего к стройке дома 42 неоднократно вызывали полицию, но правоохранители вмешиваться в конфликт не стали», – подчеркнули градозащитники.

Снос кинотеатра «Спутник», простоявшего у границ кладбища 58 лет, начали 17 января 2018 года. Компания «Ликострой», входящая в группу «Конрад» Вагифа Мамишева (советник губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, прим.ред.) приобрела здание кинотеатра с участком в 1,3 га в 2008 году.

Местные жители через суд оспорили строительство, поскольку на участке существовало историческое кладбище. Несмотря на это, в марте 2017 года «Ликострой» получил разрешение на строительство ТРК.

В конце февраля 2018 года депутат Вишневский после встречи с губернатором Георгием Полтавченко рассказал, что градоначальник резко высказался против резонансной стройки. В ходе беседы с вице-губернатором Игорем Албиным парламентарию удалось убедить чиновника в том, что за стройкой на «костях» нужен полный контроль.

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