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Горизбирком одобрил заявку на референдум в защиту парка Интернационалистов

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© Фото: vk.com/kupchinozapark

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В ближайшее время документы будут переданы в Законодательное собрание Петербурга.

В субботу, 9 июня, Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла единогласное решение передать в ЗакС ходатайство о проведении референдума в защиту парка Интернационалистов от застройки. По словам участников инициативной группы, депутаты должны будут рассмотреть документы в течение 20 дней.

Если парламент одобрит заявку, то инициативную группу зарегистрируют, после чего она сможет приступить к сбору подписей. Вопрос, выносимый на референдум: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156?».

В прошлый раз градозащитникам отказали в референдуме из-за ошибки в документах. История противостояния активистов и Смольного началась в конце октября 2017 года, когда правительство Северной столицы передало ООО «Оптима» земельный участок площадью 3,5 га в исторических границах парка Интернационалистов.

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Более чем за полгода жители направили губернатору города Георгию Полтавченко сотни писем, собрали 10 тыс. подписей и нашли альтернативный участок для ТРК. По словам активистов, на их обращения ответили лишь отписками.

Для отвлечения внимания жителей представители комитета по инвестициям несколько лет рассказывали, что на этом месте будет построен гигантский океанариум. Накануне передачи участка в аренду в Смольном объявили, что площадь торгового центра увеличится в 18 раз – до 190 тыс. кв. м. Океанариум займет лишь 12,8% от этой площади.

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