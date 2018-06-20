В Петербурге 20 июня будет тепло и очень ветрено

В среду, 20 июня, в Северной столице будет стоять теплая, но очень ветреная погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Воздух прогреется до +21 градуса.

«Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, порывы ночью до 15 м/с, днем 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 гр., днем +19...+21 градуса», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо повышаться. Восход солнца был в 03:34, закат будет в 22:25.

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Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

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