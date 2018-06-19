В Петербурге 19 июня будет ветрено и дождливо

Во вторник, 19 июня, в Северной столице будет стоять теплая, но дождливая погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

«Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди. Во второй половине дня дожди, местами небольшие. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., днем +21...+23 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться. Восход солнца был в 03:34, закат будет в 22:25.

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Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

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