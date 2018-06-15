На развязке КАД с Волхонским шоссе перекроют два съезда

В субботу, 16 июня, в связи с техническими работами на пересечении КАД с Волхонским шоссе перекроют два съезда, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На восемь часов полностью перекроют съезды №1 и №4. Движение будет закрыто в период с 22:00 16 июня до 06:00 17 июня. Перед ремонтом дорожники установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

Читайте также:

Концессионера «Чижика» накажут рублем за мусор вдоль трамвайных путей



Ранее стало известно, что 17 июня будет закрыто движение по Никольскому мосту в Колпино, с 17 по 21 июня из-за работ по прокладке канализации ограничат проезд транспорта на пересечении проспекта Наставников и Ириновского проспекта.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.