В Петербурге ограничат движение на Крапивном переулке и Никольском мосту в Колпино

В Петербурге с 17 по 19 июня вступит в силу ряд ограничений дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В воскресенье, 17 июня, будет закрыто движение по Никольскому мосту в Колпино. Воспользоваться переправой нельзя будет на протяжении всего дня.

С 17 по 21 июня из-за работ по прокладке канализации ограничат проезд транспорта на пересечении проспекта Наставников и Ириновского проспекта. Работами будет заниматься ООО «Навигатор-СБС».

Во вторник, 19 июня, будут введены ограничения на Крапивном переулке от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта. Из-за дорожных работ, которые проведет АО «Эталон ЛенСпецСМУ», неудобства продлятся до 27 апреля 2019 года.

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