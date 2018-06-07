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Концессионера «Чижика» накажут рублем за мусор вдоль трамвайных путей

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© Фото: vk.com/chizhiklrt

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Работы по благоустройству трамвайной линии должны были завершиться 1 июня.

«Транспортную концессионную компанию», ответственную за работу частного трамвая «Чижик», оштрафуют за мусор вдоль трамвайных путей, сообщает «Stroypuls.ru». Соответствующее поручение дал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который прокатился на трамвае утром 7 июня.

«Уговаривать больше никого не будем. Зарабатываете деньги – отвечайте рублем», – подчеркнул Албин, добавив, что его не устраивает еще и состояние дорожных знаков вдоль маршрута.

Концессионер ООО «ТКК» не сумел завершить благоустройство территории до 1 июня. На данный момент на перекрестке проспектов Косыгина и Наставников очень сложно переходить пути из-за незавершенных работ.

В итоге перспективы дальнейшей реализации проекта отложили до снятия замечаний по стартовому этапу. Зато сам «Чижик» работает как надо: пассажиры ждут транспорт не более пяти минут.

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Частный трамвай начал свою работу в Петербурге 7 марта 2018 года, тогда как Смольный планировал запустить полноценное движение в конце 2017 года. Тогда Албин пригрозил передать «Чижика» другой компании.

Правительство Петербурга подписало концессионное соглашение с ТКК в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации «МК-20СХ». Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу «ЛСР».

Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений в проект составляет 6,5 млрд рублей, генподрядчиком выступает ООО «ЛСР-Строй».

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