На «Яндекс.Картах» Петербурга к ЧМ-2018 появились виртуальные достопримечательности и мемы

На петербургских «Яндекс.Картах» к Чемпионату мира по футболу появились виртуальные достопримечательности и мемы. Пользователи сервиса при построении маршрута на смартфоне через режим дополненной реальности смогут увидеть водопад виртуальных падающих пятитысячных купюр у дома Зингера или встретить на пути гигантскую пышку, которая катится по аллее.

Не менее интересно выглядит Петр, разыскивающий свой корабль на Новой Голландии, бутылка вина размером с дом на улице Рубинштейна и летающее существо у загадочной аптеки на Васильевском острове.

Режим дополненной реальности в «Яндекс.Картах» работает на iPhone 6S и более новых аппаратах, включая iPhone SE, а также на планшетах iPad, выпущенных в 2016 году и позже. Необходимо, чтобы на устройстве была установлена iOS 11. Пока такие виртуальные достопримечательности есть на «Яндекс.Картах» только в Петербурге.

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Ранее стало известно, что «Яндекс. Карты» начали отображать маршруты для петербургских велосипедистов. Сервис посчитает примерное время поездки и проложит оптимальный путь из точки А в точку Б, учитывая дороги, предназначенные для двухколесного транспорта.

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