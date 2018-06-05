Петербуржцы подготовили Северную столицу в «Яндекс.Картах» к ЧМ-2018

Пользователи «Яндекс.Карт» обновили схему Петербурга специально для Чемпионата мира по футболу. Они перевели названия достопримечательностей, добавили новые транспортные развязки и недавно появившиеся объекты.

Всего над картой с начала 2018 года трудились больше 1200 человек, которые внесли на схему десятки тысяч уточнений.

«В последнее время я преимущественно редактировал названия объектов и добавлял английские наименования улицам, паркам, станциям метро. Думаю, это будет полезно гостям города, которые будут пользоваться картами во время Чемпионата мира. Особенно тем, кто не знает или плохо понимает русский язык», – отметил модератор народной карты в Петербурге Иван Федоров.

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Изучить народную карту можно на сайте «Яндекс.Карт», в приложениях «Навигатор» и «Транспорт», а также на сервисах, которые пользуются функционалом «Яндекса», в том числе на официальном туристическом портале ЧМ-2018.

ЧЧемпионат мира пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.