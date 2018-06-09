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«Яндекс.Карты» подскажут маршрут петербургским велосипедистам

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Сервис покажет оптимальный путь и рассчитает примерное время поездки.

«Яндекс. Карты» начал отображать маршруты для петербургских велосипедистов, сообщает пресс-служба компании.

Сервис посчитает примерное время поездки и проложит оптимальный путь из точки А в точку Б, учитывая дороги, предназначенные для двухколесного транспорта.

«При построении маршрутов приоритет отдается дорогам, по которым удобно ездить на велосипеде. Это велодорожки или, например, дорожки в лесопарках. Путь может пролегать и по автомобильным дорогам, но в объезд многополосных трасс», – рассказали в пресс-службе.

На данный момент сервис доступен только для смартфонов под управлением Android, на iOS «Яндекс. Карты» должны заработать через несколько дней. По информации разработчиков, общая протяженность петербургских дорог, по которым можно передвигаться на велосипеде, составляет более 13 тыс. км.

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