В Петербурге высадили 8 млн цветов в преддверии ЧМ-2018

В преддверии Чемпионаа мира по футболу в Петербурге высадили около 8 млн цветов, сообщили в Смольном. Посвященные мундиалю футбольные конструкции и цветочные композиции появились во всех районах Северной столицы.

Только на Пулковском и Московском шоссе на композиции в едином стиле «потратили» 150 тыс. цветов. Для цветочного оформления использовали более 70 видов растений, в том числе сальвию, бархатцы, сурфинию, бегонию, цинерарию и многие другие. После окончания турнира цветы продолжат украшать город.

Читайте также:

Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018



Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.