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В Петербурге 7 июня будет ветрено и дождливо

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Столбик термометра покажет до +16 градусов.

В четверг, 7 июня, в Северной столице будет прохладно и дождливо, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Небольшие осадки синоптики ожидают в конце дня. Столбик термометра покажет до +16 градусов.

«В конце дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 гр., днем +14...+16 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет понижаться. Восход солнца был в 03:41, закат будет в 22:14.

Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).

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